اليوم| عرض 24 فيلمًا وافتتاح 3 أقسام بالدورة الـ 37 «للقاهرة السينمائي»‎

كتب : مصطفى حمزة

تشهد فعاليات الدورة الـ 37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ثاني أيامها، اليوم ” الجمعة “، عرض 24 فيلمًا بالأقسام المختلفة، ومنها فيلمين في المسابقة الرسمية، ويذكر أن شاركت الدنمارك في انتاجهما، الأول هو ” بين ذراعيك “، للمخرج سامانو اشيشي، ويعرض في تمام الساعة الـ 3.30 ظهرًا، بمركز الابداع، أما الثاني فبعنوان ” فوسي ” للمخرج داجور كاري، ويعرض بالـساعة الـ 3 ظهرًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

ويشهد المسرح الصغير، افتتاح أسبوع النقاد، بعرض فيلم “رحلة إلى روما”، من إنتاج تشيكي بولندي، فى الساعة الـ 6.45 مساءً، كما سيعرض بالمسرح الكبير الفيلم الياباني ” الميرة كاوجيا “، بافتتاح قسم أضواء على سينما التحريك اليابانية، كما يشهد المسرح الصغير في الـساعة الـ 9.45 مساءً عرض الفيلم المصري ” في يوم “، بافتتاح مسابقة أفاق السينما العربية.