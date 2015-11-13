أمن الجيزة يمنع نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات أسرية فى كرداسة

أحبطت مديرية أمن الجيزة مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة كرداسة، حيث ألقت القبض على 4 أشخاص بحوزتهم بندقيتين اليتين أثناء توجههم للتشاجر مع زوج شقيقة احدهم بسبب اعتدائه عليها بالضرب، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت اثناء متابعة قوة امنية من مركز شرطة كرداسة باشراف الرائد محمد الصغير للحالة الامنية فاشتبهوا فى سيارة يستقلها 4 اشخاص وبايقافها وتفتيشها عثر بحوزتهم على بندقيتين اليتين.

بمواجهة المتهمين اعترفوا أنهم فى طريقهم للتشاجر مع زوج شقيقة أحدهم، والانتقام منه بسببه اعتدائه عليها بالضرب نتيجة خلافات اسرية، تحرر محضر بالواقعة وأحال اللواء مجدى عبد العال مدير الادارة العامة لمباحث الجيزه المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

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