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مباحث الآداب تضبط عاطلا يدير مسكنه لأعمال الدعارة فى الإسكندرية

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مباحث الآداب تضبط عاطلا يدير مسكنه لأعمال الدعارة فى الإسكندرية مباحث الآداب تضبط عاطلا يدير مسكنه لأعمال الدعارة فى الإسكندرية
نجحت مباحث الآداب العامة برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط عاطل يدير مسكنه لممارسة الأعمال المنافية للأداب العامة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "رجب ف ع" بإدارة شقة كائنة بالطابق الاول منطقة المعمورة دائرة قسم شرطة ثان المنتزه لإعمال الدعار باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادي يتقاضاه نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من "رجب ف ع" 51 سنة بدون عمل مقيم بولاق الدكرور محافظة الجيزة، و"دينا ز ع" 24 سنة بدون عمل مقيمه بولاق الدكرور محافظة الجيزة "ممارسة دعارة"، و "رضا ف ع" 27 سنة بدون عمل مقيمة دائرة القسم "ممارسة دعارة" السابق ضبطها فى القضية جنح ثان المنتزه "تحريض على الفسق"، و"أحمد م ح" 37 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم باب شرقى "راغب متعه"، وضبط بالشقة "مبلغ 300 جنيهاً - وعدد " 3 " هاتف محمول.

وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.
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