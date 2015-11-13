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اليوم| مؤتمر شعبى حاشد لقائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية بحلوان

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اليوم| مؤتمر شعبى حاشد لقائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية بحلوان اليوم| مؤتمر شعبى حاشد لقائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية بحلوان

يلتقي اليوم “الجمعة”، أعضاء التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، بقيادة المستشارة تهاني الجبالي، والفريق حسام خير الله، في ندوةٍ حاشدة بأهالي مدينة حلوان، والمقرر انعقادها في الساعة الـ 3 أمام مستشفى الإنتاج الحربي، بهدف شرح البرنامج الانتخابي، والرد على كل استفسارات جماهير حلوان، فضلًا عن التعريف بكل أعضاء التحالف، والذي يضم مختلف التخصصات العلمية والنقابية.

يذكر أن أعضاء التحالف الجمهوري، يتحركون في جولات ميدانية موسعة في الأسبوع الأخير قبيل الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية، والتي يشارك فيها التحالف الجمهوري بقائمةٍ تضم 45 مرشحًا من أهم الكفاءات العلمية في .

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