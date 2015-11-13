بعد تصفيته فى غارة جوية بسوريا.. هاشتاج "Jihadi John" يتصدر "تويتر"

تصدر هاشتاج "jihadi john" باللغة الإنجليزية قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً اليوم الجمعة بعد تصفية محمد الموازى، الشهير بـ"الجهادى جون"، و"ذباح داعش" فى غارة جوية شنتها الولايات المتحدة داخل الأراضى السورية.

يذكر أن الجهادى جون، ظهر فى العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بتنظيم داعش الإرهابية وهو يذبح رهائن غربيين، فضلاً عن توجيه العديد من الرسائل التى توعد فيها عدة دول بتنفيذ عمليات إرهابية.

مقتل البريطانى محمد أموازى "سفاح داعش" فى غارة أمريكية بسوريا

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نهاية "جون" سفاح داعش.. الصحافة الأجنبية ترصد كيف تحول محمد الموازى من مشجع كرة هادئ إلى قاتل بلا رحمة.. ضاع بين الكويت موطنه وبريطانيا قبل أن تحتضنه داعش.. ولعنته أصابت عائلته ووالده تمنى موته

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