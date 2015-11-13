مقتل 17 وإصابة 32 فى تفجير إرهابى بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء فى بغداد

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل 17 وإصابة 32 فى تفجير انتحارى، بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء بحى العامل فى العاصمة العراقية بغداد.

وعلى جانب آخر، أعلن مصدر أمنى فى شرطة نينوى، اليوم الجمعة، عن وصول 22 جثة لعناصر تنظيم داعش بينهم أجانب قتلوا بعمليات سنجار.

وقال العميد محمد الجبورى، إن "22 جثة من عناصر داعش بينهم أجانب من بريطانيا وألمانيا والسويد، فضلا عن عراقيين أيضا قتلوا فى معارك تحرير سنجار وصلت للطب العدلى صباح اليوم".

انفجار عبوتين ناسفتين داخل حسينية للشيعة بحى الصدر فى بغداد