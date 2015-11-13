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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يستعرض خطة تطوير وتنظيم مدينة الغردقة

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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يستعرض خطة تطوير وتنظيم مدينة الغردقة بالصور.. محافظ البحر الأحمر يستعرض خطة تطوير وتنظيم مدينة الغردقة
عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً بديوان عام المحافظة ناقش خلاله الرؤية المستقبلية لتحسين وتطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة، فى إطار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية.

حضر اللقاء اللواء مصطفى صدقى السكرتير العام، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام المساعد واللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، وبعض المهندسين الاستشاريين ممثلين عن المكتب الاستشارى بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والمكتب الاستشارى الألمانى، وبعض المكاتب الاستشارية بالمحافظة.

ناقش الاجتماع المخطط المقترح من المكتب الاستشارى الألمانى لتطوير شارع النصر، كذلك المخطط المقترح من المكتب الاستشارى بكلية الهندسة بجامعة عين شمس الخاص بتطوير محور طريق المطار ووضع لافتة ترحيب بالسائحين بكل اللغات أمام مدخل المطار، ومقترح تطوير منطقة الممشى السياحى بالغردقة، كذلك تم عرض التصور المبدئى لشارع شيرى بعد تحويله إلى شارع مشاة.

ومن جانبه أفاد المحافظ خلال عرض مقترح تطوير منطقة الممشى السياحى بأنه كلف المقاولون العرب بصيانة جميع أعمال البازلت الموجود بالممشى حفاظاً على المظهر الجمالى بالمنطقة.

ومن ناحية أخرى أكد المحافظ على أهمية التنسيق بين الجميع بحيث نصل إلى الهدف المنشود بظهور الغردقة فى أبهى صورها، وبما يليق بها كونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية، كذلك إقامة مناطق يذهب إليها أهالى المدينة للترفيه والاستمتاع .

يذكر أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة اجتماعات عقدها محافظ البحر الأحمر هذا الشهر مع ممثلى هيئة التخطيط العمرانى والمكتب الاستشارى بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، من أجل تحسين وتطوير الصورة الذهنية للمدينة السياحية .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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