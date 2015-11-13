أمن الإسكندرية يواصل حملاته لإزالة تعديات مصرف القلعة والمطار

واصلت مديرية أمن الإسكندرية، حملاتها لتنفيذ عدة قرارات إدارية صادرة من الإدارة العامة لرى البحيرة بإزالة التعديات الواقعة على مصرف القلعة بمنطقة قرية مشروع ناصر أبيس دائرة قسم ثان الرمل، والتعديات الواقعة على مصرف جانبية المطار دائرة قسم شرطة محرم بك، وكذا التعديات الواقعة على مصرف داير المطار دائرة قسمى شرطة ثان الرمل وسيدى جابر.

وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة تحت إشراف نائب المدير لقطاع شرق واللواء مساعد المدير للأمن العام ومساعدى الفرقة "أ - ب" برئاسة مأمورى الأقسام ومجموعات من الأمن المركزى والقوات المسلحة وقوات نظامية وسرية ومهندسى الإدارة العامة لرى البحيرة، وهندسة رى الرمل بمعداتهم.

وتم تنفيذ عدد "22 " قرارا إداريا مدرجا بالحملة وعدد " 4 " حالات بالقرار الفورى عبارة عن "غرف من الطوب الأبيض - أسوار – أكشاك - تشوينات" واقعة على مصرف جانبية المطار بدائرة قسم شرطة محرم بك، كما تم تنفيذ عدد "7 " قرارات إدارية مدرج بالحملة، عبارة عن "منازل خالية من السكان وأسوار من الطوب " واقعة على مصرف داير المطار دائرة قسمى ثان الرمل وسيدى جابر.

ونفذت الحملة عدد "13" قرارا إداريا مدرج بالحملة تنفيذ جزئى لكونها منازل مشغولة بالسكان واقعة على مصرف القلعة بمنطقة قرية مشروع ناصر – أبيس دائرة قسم ثان الرمل، دون حدوث ما يخل بالأمن العام.