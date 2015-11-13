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محافظ البحر الأحمر يتابع مشروع تطوير مسجد الدهار الكبير

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محافظ البحر الأحمر يتابع مشروع تطوير مسجد الدهار الكبير محافظ البحر الأحمر يتابع مشروع تطوير مسجد الدهار الكبير
عقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اجتماعا بديوان عام المحافظة بحضور كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس مجلس مدينة الغردقة، وممثلين عن الأوقاف ومجلس ادارة مسجد الدهار الكبير، لمناقشة استعدادات الجهات المختصة لتطوير أقدم مساجد المدينة.

أكد المحافظ خلال اللقاء على أن التطوير لن يشمل المسجد فقط، بل سيمتد إلى المنطقة كاملة، والتى سوف تكون على الطراز الإسلامى القديم، مما يجعلها عنصرا للجذب السياحى.

وتابع المحافظ، أنه لن يتوقف العمل بالمستوصف الطبى الملحق، بل المسجد وجارٍ تخصيص مكان مؤقت له، لحين الانتهاء من أعمال التطوير، مضيفا أنه سوف يكون التعاون بين المحافظة ووزارة الأوقاف فى هذا العمل والتنسيق معها على إرسال لجان متابعة.

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مصر 365