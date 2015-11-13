الليلة| نوال الزغبي تحيي البرايم الخامس من «ستار أكاديمي» على «سي بي سي»

كتبت : إنجي لطفي

تحيي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حفل البرايم الخامس، من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المذاع على فضائية “سي بي سي”، وذلك يوم الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساءا. وتغني نوال الزغبي في الحفل العديد من أشهر أغنياتها، والتي تنال اعجاب محبي الطرب، خاصة من ألبومها الأخير “مش مسامحة”، الذي حصل على نسبة مشاهدة واستماع عالية، كما تشارك الفنانة طلاب البرنامج الغناء على مسرح “ستار أكاديمي”. كان وائل كفوري، أحيا البرايم الأول من البرنامج، فيما أحيا محمد حماقي البرايم الثاني، وأحيا نجم المغرب سعد لمجرد الحفل الثالث، وأخيرا المطربة أصالة التي أحيت البرايم الرابع، لتحيي نوال الزغبي الخامس الجمعة المقبلة. البرنامج تقدمه الاعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، ويعد البرنامج من اضخم برامج المسابقات الغنائية الأشهر في العالم والأقوى في الوطن العربي وكان النجم محمد حماقي ضيف البرنامج الاسبوع الماضي.