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28 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في أسبوع

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28 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في أسبوع 28 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في أسبوع

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حوالي 28 مليار جنيه من قيمتها السوقية، حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 6,807 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 9.75%.

وهوي مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 8.05% مغلقا عند مستوى 365 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 7.67% مغلقا عند مستوى 787 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,432 مليون ورقة منفذة على 109 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,257 مليون ورقة منفذة على 82 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 15.5 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 10.6 مليون ورقة منفذة على 2,716 عملية خلال الأسبوع، واستحوذت الأسهم على 70.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 29.13% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.11% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.48% والعرب على 6.41%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 352.82 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 197.94 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 57.22% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.78%.

وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 236.80 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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