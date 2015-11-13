ربة منزل تلجأ إلى ممارسة الدعارة بعد إدمان زوجها وبيعه "عفش" الشقة بالجيزة

لجأت ربة منزل إلى ممارسة الدعارة بعد أن أدمن زوجها المخدرات وباع متعلقات شقته لشراء المخدرات، مما دفعها للبحث عن وظيفة الا أن صديقتها دلتها على طريق الرذيلة ليتم القبض عليها وساقطة أخرى فى حالة تلبس أثناء ممارستهما الدعارة مع خليجيين بشقة فى الهرم، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم تامر فاروق ضابط بإدراة مكافحة جرائم الآداب بالجيزه تفيد بتردد ساقطتين على شقة يقيم بها رجال أعمال خليجيين لممارسة الرذيلة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وبإخطار العميد عماد عكاشة مدير ادارة مباحث الآداب كلف رجال المباحث بسرعة ضبطهم فى حالة تلبس، وعلى الفور تحركت قوة أمنية شارك فيها المقدم محمد دبوس والرائدان محمد سعيد وأحمد ابو السعود وتم القبض على "مروة.ا" و"سحر.م" أثناء ممارستها الرذيلة مع خليجيين.

وبمواجهة الساقطتيتن اعترفا بحصولهما على مبلغ ألفى جنيه مقابل ممارسة الرذيلة وأفادت المتهمة الاولى أنها كانت متزوجة وانفصلت عن زوجها بعد لجوئه إلى طريق إدمان المخدرات، حيث أنفق نقوده وباع أثاث شقة الزوجية لشراء المواد المخدرة، مما دفعها للانفصال عنه.

واضافت أنها حاولت البحث عن فرصة عمل، الا أن صديقة لها أقنعتها بممارسة الرذيلة مع رجال الاعمال الخليجيين وأغرتها بالنقود التى تحصل عليها، فحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.

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