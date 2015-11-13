كريستيانو: ميسي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية

مدريد، (إفي): قال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لهذا العام ستكون من نصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

وفي تصريحات لبرنامج برتغالي نقلتها صحيفة (ماركا) على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أوضح كريستيانو "ميسي سيفوز بها هذا العام (الكرة الذهبية) لأن الفائز بهذا النوع من الجوائز يتحدد بالتصويت".

وأشار "أنا قدمت على الأرجح أفضل موسم في مسيرتي على المستوى الفردي كما أنني كنت أكبر هداف في أوروبا.. لكن الكرة الذهبية تتحدد بالتصويت.. أنا لست قلقا حول هذا الأمر، لقد قلت مرارا إنني لم أكن أتوقع الفوز بها ثلاث مرات".

وحول ميسي نفسه رد البرتغالي الملقب بـ"الدون" بأنه يلعب في ناد آخر، كما أنه فاز بكل ما يقدر عليه "تربطنا علاقة جيدة ونحن نحترم بعضنا البعض رغم أننا لسنا صديقين مقربين".

وفيما يتعلق بمانشستر يونايتد أكد كريستيانو "أشعر بالراحة والسعادة في ريال مدريد، ولكن الجميع يعرفون أنني أحب المان يونايتد.. لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

واستبعد الدون إمكانية العمل في مجال التدريب بعد اعتزال كرة القدم "لا أملك هذا الشغف، أرغب في تكريس نفسي للأمور الخاصة بعلاماتي التجارية لكي تواصل نموها".