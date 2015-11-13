أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كاربونيرو تؤكد انتظار مولودها الثاني من كاسياس

Google+ Print
كاربونيرو تؤكد انتظار مولودها الثاني من كاسياس كاربونيرو تؤكد انتظار مولودها الثاني من كاسياس

مدريد، (إفي): أكدت المذيعة الإسبانية الشهيرة سارا كاربونيرو أنها تنتظر مولودها الثاني من رفيقها حارس المرمى إيكر كاسياس، مبينة أنها كانت تود أن تعلن عن نبأ حملها بنفسها ولكن الصحف كشفت عن الأمر قبلها.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (ABC) الإسبانية على موقعها الإلكتروني، أشارت كاربونيرو إلى أن حملها الثاني كان مفاجأة لها ولكنها أضافت "ثمة أشياء في الحياة أعتقد أنه يجب الانتظار لكي يقوم أصحابها بالإعلان عنها عندما تكون الظروف مواتية".

جاءت تصريحات كاربونيرو خلال زيارتها إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تعيش الآن في بورتو مع كاسياس الذي يلعب في صفوف نادي المدينة البرتغالية، لتقديم مجموعتها الجديدة من المجوهرات المقلدة.

وكشفت المذيعة الشهيرة أنها تأقلمت على العيش في بورتو هي وكاسياس وابنهما مارتين، الذي ولد في الثالث من يناير 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع