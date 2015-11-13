كاربونيرو تؤكد انتظار مولودها الثاني من كاسياس

مدريد، (إفي): أكدت المذيعة الإسبانية الشهيرة سارا كاربونيرو أنها تنتظر مولودها الثاني من رفيقها حارس المرمى إيكر كاسياس، مبينة أنها كانت تود أن تعلن عن نبأ حملها بنفسها ولكن الصحف كشفت عن الأمر قبلها.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (ABC) الإسبانية على موقعها الإلكتروني، أشارت كاربونيرو إلى أن حملها الثاني كان مفاجأة لها ولكنها أضافت "ثمة أشياء في الحياة أعتقد أنه يجب الانتظار لكي يقوم أصحابها بالإعلان عنها عندما تكون الظروف مواتية".

جاءت تصريحات كاربونيرو خلال زيارتها إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تعيش الآن في بورتو مع كاسياس الذي يلعب في صفوف نادي المدينة البرتغالية، لتقديم مجموعتها الجديدة من المجوهرات المقلدة.

وكشفت المذيعة الشهيرة أنها تأقلمت على العيش في بورتو هي وكاسياس وابنهما مارتين، الذي ولد في الثالث من يناير 2014.