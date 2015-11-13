مصادر يمنية:مقتل 5 من الحوثيين وقوات صالح في كمينين للمقاومة بمحافظة تعز

قتل خمسة مسلحون من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الجمعة، في كمينين نصبهما رجال المقاومة الشعبية بمحافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن المقاومة نصبت كمينين منفصلين للحوثيين وقوات صالح، استهدف الاول دورية لهم في منطقة الكمب، والآخر استهدف تجمعاً للحوثيين في منطقة حنا غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل خمسة وجرح ثلاثة آخرين.

في السياق نفسه، ذكرت المصادر أن رجال المقاومة تمكنوا من تطهير تبة الارانب المطلة على حي البعرارة في المحور الغربي للمدينة، كما تمكنوا من تطهير تبة أمين بوادي عيسى، بعد مقتل وجرح العديد من عناصر الحوثيين وقوات صالح.

ولفتت المصادر إلى أن رجال الجيش الوطني المسنود بالمقاومة صدوا هجوما عنيفاً للحوثيين على منطقة ميلات بالربيعي غرب المدينة، ولازالت الاشتباكات مستمرة في تبة الشيخ سعيد حتى اللحظة.

و تدور اشتباكات أخرى بين رجال المقاومة، والحوثيين المسنودين بقوات صالح حسب المصادر ذاتها، بفرزة صنعاء شرق المدينة إثر محاولة الأخيرين التقدم نحو حي الزهراء.

يذكر أن محافظة تعز الأكثر سكانا في البلاد والمشرفة على الممر البحري الدولي "باب المندب"، تشهد مواجهات عنيفة منذ أكثر سبعة أشهر بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والمقاومة الشعبية من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.