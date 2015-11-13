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روسيا تعلن استعدادها لمساعدة لبنان فى مكافحة "داعش"

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روسيا تعلن استعدادها لمساعدة لبنان فى مكافحة "داعش" روسيا تعلن استعدادها لمساعدة لبنان فى مكافحة "داعش"
أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية الى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في ضحايا الهجوم الإرهابي فى بيروت، مؤكداً استعداد روسيا للتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية لمكافحة "داعش".

وأوضح الكرملين فى بيان له وفقاً لوكالة "نوفستى" الروسية أن روسيا مستعدة للتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية في مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة جماعة "داعش" المحظورة في روسيا، فى الوقت الذى أعرب فيه بوتين عن أمله في التوصل لمرتكبي هذه الجريمة، ومعاقبتهم.

واعلن لبنان الجمعة يوم حداد وطنى بعد تفجيرين انتحاريين اديا إلى مقتل 41 شخصا وجرح نحو مائتين آخرين الخميس فى الضاحية الجنوبية لبيروت فى اعتداء تبناه تنظيم داعش.

وهذا الاعتداء هو الاكثر دموية منذ اعلان حزب الله اللبنانى الشيعى مشاركته فى النزاع المستمر منذ 2011 فى سوريا، كما انه واحدا من اكثر الهجمات دموية منذ انتهاء الحرب الاهلية فى لبنان "1975-1990".

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