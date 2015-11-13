تقرير: الفرنسيون يدخنون ويشربون الكحوليات ومع ذلك يعيشون حياة أطول

ذكر تقرير "بانوراما الصحة" الذى نشرته منظمة التنمية والتعاون الاقتصادية التى جمعت معلوماتها فى 34 دولة أعضاء فى هذه المنظمة أن الفرنسيين يعيشون حياة أطول من متوسط أمثالهم فى الدول الغنية رغم أنهم يدخنون أكثر ويستهلكون الكحوليات بصورة كبيرة.

وأوضح التقرير أن الفرنسيين يتمتعون بحياة أطول بالنسبة للرجال والنساء لتتراوح ما بين 5ر80 سنة إلى 3ر82 سنة مما يجعلها تحتل المركز الخامس فى البقاء حياة أطول بعد اليابان وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا.

وتحتل فرنسا المركز الثالث بين دول منظمة التنمية والتعاون حيث يصل متوسط البقاء على قيد الحياة إلى 6ر85 عام بعد اليابانيين والإسبان.

أما بالنسبة للكحوليات التى تنخفض فيها نسبة الضرائب فنجد أن هناك 1ر11 لتر يستهلكها كل مواطن فى المتوسط فى 2013 وبذلك يحتلون المركز الرابع بعد النمساويين 2ر12 لتر والاستوائيين 8ر11 لتر والتشيك 5ر11 لتر والمجريين 5ر11 لتر وقد انخفض ذلك عما كان يشربه المواطن الفرنسى فى عام 2000 والذى كان يصل إلى حوالى 8ر13 لتر كحوليات فى العام.

وجاء فى التقرير أن هناك شابا من بين سبعة يعانون من البدانة فى فرنسا، إلا أنها تعد من أقل الدول إذا ما قورنت بنيوزيلندا 9ر29% والولايات المتحدة الأمريكية 7ر28% وبريطانيا 9ر24%.

وبالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 عاما إلى 30 عاما نجد أن نسبة البدانة أقل من جيرانها فهى تمثل 9ر29% من الشباب مقابل 2ر37% فى بريطانيا و7ر36% فى ألمانيا و1ر36% فى إسبانيا.