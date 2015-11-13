أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الفلفل الأحمر والطماطم والكرنب.. أفضل الأغذية المقاومة للتجاعيد والأمراض

Google+ Print
الفلفل الأحمر والطماطم والكرنب.. أفضل الأغذية المقاومة للتجاعيد والأمراض الفلفل الأحمر والطماطم والكرنب.. أفضل الأغذية المقاومة للتجاعيد والأمراض
النظام الغذائى للإنسان يحتوى على آلاف من المواد المضادة للأكسدة، فهناك بعض المواد الغذائية من الخضروات التى تعمل على منع التجاعيد وقتل الخلايا السرطانية، ومن أفضل الأكلات الطماطم وغيرها.

وحسبما نشر موقع oprah الأمريكى فإن من أفضل الأطعمة الغذائية، الطماطم فهى تحتوى على الليكوبين ومواد مضادة للأكسدة، التى تكافح المواد الضارة التى تلحق بالخلايا، كما أن الفضل فى القدرة الغذائية للطماطم، بالوقاية من بعض أنواع السرطان بما فيها سرطان الرئة، لاحتوائها على معدلات كبيرة من الليكوبين.

وأشار التقرير إلى أن الكرنب، من الخضروات الورقية التى تحتوى على فيتامين k، وقد يساعد على الوقاية من أمراض القلب وهشاشة العظام، حيث إنه يحتوى على مستويات عالية من الألياف والتى يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكولسترول.

وأضاف التقرير أن الباذنجان الغامق اللون، من الخضروات المكافحة للشيخوخة، حيث يحتوى على مواد غذائية تساعد على مكافحة انتشار الخلايا السرطانية، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يؤدى إلى توقف مرض الزهايمر عن طريق منع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا العصبية.

الفلفل الأحمر، يعد نجم الخضروات حسب وصف التقرير، حيث إنه يحتوى على ما يقرب من أكثر من 60% فيتامين سى، الذى ينتج خلايا الدم البيضاء التى تحارب الجراثيم والبكتيريا، كما وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية عالية من فيتامين C أقل عرضة للتجاعيد، ربما لأن المغذيات تحفز إنتاج الكولاجين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365