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الأهلي: ليس مهما من سنواجه في دبي.. المهم أن نلعب

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الأهلي: ليس مهما من سنواجه في دبي.. المهم أن نلعب الأهلي: ليس مهما من سنواجه في دبي.. المهم أن نلعب

لم يستقر الأهلي بعد على الأندية التي سيواجهها خلال معسكر الفريق الأحمر المزمع إقامته في دبي استعدادا لاستئناف نشاط الشياطين في الدوري المصري.

لكن هذا لا يقلق قلعة الأهلي بحسب ما أكده سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في القلعة الحمراء.

الأهلي سيخوض معسكرا في دبي لمنح جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق فرصة التعرف على أدواته هذا الموسم.

لكن انشغال الأندية الإماراتية بالدوري المحلي هناك يحول دون اتفاق الأهلي مع أحدهم على خوض مباريات ودية.

وعن ذلك صرح عبد الحفيظ "لم نستقر بعد على من سنواجهه، غالبا ستكون الأندية التي سنلعب ضدها من خارج الإمارات".

وشدد "لكن الأهم هو أننا سنلعب مباريات ودية، هذا ما يعنينا حاليا وسيعيننا كثيرا كذلك".

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