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القبض على عاملين بمقهى يهتكان عرض الأطفال الهاربة من ذويها بالإسكندرية

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القبض على عاملين بمقهى يهتكان عرض الأطفال الهاربة من ذويها بالإسكندرية القبض على عاملين بمقهى يهتكان عرض الأطفال الهاربة من ذويها بالإسكندرية
نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد فى ضبط عاملين بمقهى يقومان بهتك عرض الأطفال الهاربين من ذويهم.

تمكن ضباط قسم مباحث رعاية الأحداث من ضبط كل من فوزى م ا 55 عامل بمقهى بمنطقة محطة دائرة قسم شرطة العطارين وإسحاق ا ب م 53 سنة عامل بذات المقهى السابق اتهامه فى القضية جنح مينا البصل "هتك عرض" لقيامهما باستقطاب الصبية حديثى السن والهاربين من ذويهم بزعم إيجاد فرص عمل لهم وإيوائهم وإعطائهم مبالغ مالية ثم يقومان بهتك عرضهم.

وأشارت التحريات إلى قيامهما بارتكاب تلك الأفعال مع كل من سمير ه ا حسين 14 سنة بدون عمل مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان، وسعيد ح م ع 16 سنة بدون عمل مقيم بمحافظة القاهرة، ومحمد خ م س 17 سنة بدون عمل مقيم برشيد – محافظة البحيرة ، و عبد الحكيم ع ع 17 سنة بدون عمل مقيم بأبو تشت – محافظة قنا.

بسؤالهم أقروا بهروبهم من أهليهم وقيام المتهمين بهتك عرضهم ، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة العطارين وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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