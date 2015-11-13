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مدرب بوليفيا يحذر منتخبات أمريكا الجنوبية

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مدرب بوليفيا يحذر منتخبات أمريكا الجنوبية مدرب بوليفيا يحذر منتخبات أمريكا الجنوبية

لا باز، (إفي): حذر المدير الفني لمنتخب بوليفيا لكرة القدم خوليو سيزار بالديفييسو منافسيه في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 من اعتبار فريقه "مقضي عليه"، وذلك بعد تحقيق أول انتصار له على فنزويلا 4-2.

وقال بالديفييسو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الخميس، التي حصد فيها أصحاب الأرض أول ثلاث نقاط لهم في مشوار التصفيات: "لا تعتبرونا موتى، سنقاتل".

وذكر المدير الفني أن "الشيء الوحيد" الذي وعد به "هو العمل"، معترفا بأنه يحلم بمشاركة بوليفيا في المونديال.

وأثنى المدرب على الفريق المنافس، مذكرا بأن بوليفيا مر عليها عقد كامل دون تحقيق أي انتصار على فنزويلا.

وتقدم منتخب بوليفيا، الذي يحل ضيفا على باراجواي الثلاثاء في الجولة الرابعة، إلى المركز السابع بثلاث نقاط، فيما تتذيل فنزويلا التصفيات التي تجمع منتخبات القارة العشر دون رصيد.

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