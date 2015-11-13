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3 أيام راحة للاعبي برشلونة باستثناء ميسي

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3 أيام راحة للاعبي برشلونة باستثناء ميسي 3 أيام راحة للاعبي برشلونة باستثناء ميسي

برشلونة، (إفي): منح نادي برشلونة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ثلاثة أيام راحة على أن يعودوا للتدريبات يوم الأثنين المقبل، باستثناء الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيستمر في برنامج التأهيل للتعافي من الإصابة.

وسيواصل المهاجم الأرجنتيني، الذي بدأ في المشاركة في التدريبات، خطة التأهيل على أمل المشاركة في مباراة الكلاسيكو في 21 من الشهر الجاري أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وحينها سيكون ميسي قد أكمل ثمانية أسابيع منذ إصابته في الرباط الداخلي للركبة اليسرى خلال مباراة لاس بالماس على ملعب كامب نو في الليجا.

وبينما سيواصل ميسي برنامج التعافي، سيحظى زملائه في الفريق براحة ثلاثة أيام.

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