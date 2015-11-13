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دييجو كوستا لن يشارك مع إسبانيا ضد إنجلترا بسبب مستوى تشيلسي

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دييجو كوستا لن يشارك مع إسبانيا ضد إنجلترا بسبب مستوى تشيلسي دييجو كوستا لن يشارك مع إسبانيا ضد إنجلترا بسبب مستوى تشيلسي

أليكانتي، (إفي): أكد مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم فيسنتي ديل بوسكي أن دييجو كوستا مهاجم تشيلسي لن يشارك في ودية إنجلترا غدا الجمعة بناء على اتفاق سابق وليس تقليلا من قدراته.

وقال ديل بوسكي خلال مؤتمر صحفي عشية اللقاء المرتقب إن كوستا كان قد اتفق مع منتخب إسبانيا إنه إذا كان فريقه في موقف سيء، تشيلسي الإنجليزي حاليا، فإنه سيتغيب عن (لاروخا)، لكنه يثق في قدراته، ومعربا عن تفهمه لشخصية اللاعب برازيلي الأصل.

وفيما يتعلق بالحارسين إيكر كاسياس وديفيد دي خيا، كشف المدرب إنهما طالما يلعبان ويحافظان على مستواهما الحالي، فإنهما سيكونان إضافة للمنتخب الإسباني.

وأوضح "نحن محظوظون بوجودهما في الوقت الحالي"، معربا عن تمنياته بشفاء المدافع سرخيو راموس خاصة وأنه قد يجري جراحة، مضيفا "ليس بوسعنا سوى أن نأمل أن يتعافى. المهم أن يعود بشكل جيد في يونيو".

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