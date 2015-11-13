فابريجاس يرد على تقارير خيانته: سأدافع عن مورينيو بأسناني وأظافري

رد سيسك فابريجاس نجم تشيلسي على التقارير التي قالت إنه يتمنى رحيل جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق اللندني ويتخازل عمدا في مباريات البلوز لتحقيق ذلك.

صحفي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قال إن هناك لاعبا أفصح له عن أمنيته في رحيل مورينيو.

هذا اللاعب قال على عهدة صحفي (بي.بي.سي.) "أتمنى خسارة تشيلس وليس فوز الفريق من أجل رحيل مورينيو".

وربطت الصحافة البريطانية بين هذا اللاعب وسيسك كون الأخير بات حبيسا لمقاعد البدلاء في تغييرات مورينيو لشكل تشيلسي على أمل العودة للانتصارات.

لكن سيسك نفى ذلك أولا عبر تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ثم في حوار خاص مسجل بالفيديو مع شبكة Goal.com.

وقال سيسك: "هذه التقارير مشكلتها أنها ظهرت على موقع له رواد كثر، ثم انتشر الأمر كذلك بعدها".

وأضاف "هذه الكلمات قد يكون صاحبها قد ألفها وهو يجلس في غرفته بمنزله. لا أساس لها من الصحة".

وأتم "سأدافع عن مورينيو بأظافري وبأسناني لأنه دعمني على مدار سنة ونصف كاملة ودوما ما يجعلني أشعر بأهميتي في الفريق. فقط علينا العمل الآن على جعل تشيلسي من الأقوياء مجددا".