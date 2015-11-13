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بالصور.. وزير الإسكان يتفقد مواقع تنفيذ مشروعات "دار مصر" و"ابنى بيتك"

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بالصور.. وزير الإسكان يتفقد مواقع تنفيذ مشروعات "دار مصر" و"ابنى بيتك" بالصور.. وزير الإسكان يتفقد مواقع تنفيذ مشروعات "دار مصر" و"ابنى بيتك"
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، مواقع مشروع الإسكان المتوسط وابنى بيتك ومحطة ياه أكتوبر، وذلك للاطمئنان على سير العمل بهذه المشروعات برفقة عدد من المسئولين.

وشدد وزير الإسكان خلال جولته بمشروع الإسكان المتوسط "دار " على ضرورة الاهتمام بعنصرى، الوقت وجودة الأعمال المنفذة، حيث نعمل على دفع العمل بجميع المشروعات المنفذة لسرعة الانتهاء منها، وفى الوقت نفسه الاهتمام بالجودة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ حوالى 4200 وحدة بمشروع "دار مصر" حاليا بـ6 أكتوبر، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى.

وطلب الوزير من مسئولى المشروع سرعة تشطيب عمارتين أو ثلاث عمارات بمساحات مختلفة كنموذج للحاجزين الذين يتوافدون على المواقع المختلفة بالمدن، لمشاهدة المشروع، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل ذلك الانتهاء من تنسيق الموقع، ورصف الطرق، لتكون الصورة كاملة لما سيكون عليه المشروع.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة فى المنطقتين السادسة والسابعة بمشروع "ابنى بيتك" بالمدينة، حيث يتم الانتهاء من أعمال الرصف بالطرق.

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح أعمال تنسيق الموقع لمناطق: 1،2،4،6،7 بمشروع "ابنى بيتك" بالمدينة، بينما تم الانتهاء من المنطقة الثالثة، وشدد الوزير على الشركات المنفذة للرصف بسرعة التنفيذ، مشيرا إلى أن المعدات والعمالة بالمواقع قليلة، ولن نسمح بالتأخير.

وتجول الوزير ومرافقوه بعدد من الأحياء لتفقد أعمال التطوير بالطرق والمحاور، حيث كلف بالاهتمام بتطوير المداخل والطرق المحيطة بمدينة زويل العلمية، التى يتم الانتهاء من تنفيذها حاليا، لتصبح المنطقة على مستوى هذا الصرح العلمى الضخم، وذلك فى إطار أعمال التطوير التى تشهدها المدينة بوجه عام.

كما قام وزير الإسكان، بتفقد معديات المياه التى تم تنفيذها لتوصيل المياه من محطة أكتوبر لمنطقة نادى الرماية والهرم، واطمأن على بدء تجارب تشغيل محطة مياه أكتوبر.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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