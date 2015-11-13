ديلى ميل: استخدام الموبايل لأكثر من 8 ساعات يوميا يسبب العجز الجنسى

توالت العديد من الأبحاث العلمية الحديثة الكشف عن العديد من القضايا الصحية المرتبطة بالصحة العامة للرجل والمرأة، وقد كشفت دراسة حديثة نشرت مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية أن استخدام الهاتف المحمول لأكثر من 8 ساعات يومياً يسبب الضعف الجنسى للرجال.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً فى مجلة الصحة الجنسية، أن التعرض للهاتف المحمول بصورة منتظمة يومياً يمكن أن يسبب عدم الانتصاب للعضو الذكرى لدى الذكور "فجأة".

وأكد الباحثون أن الهواتف المحمولة يمكن أن تسبب الكثير من الأمراض بداية من التوتر المزمن والعجز الجنسى إلى أورام الدماغ وأمراض القلب.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون تحليل بيانات 100 شخص على مدى ست سنوات، ووجدوا أن أكثر من 60 شخصا عانوا من عدم القدرة على الانتصاب، فى حين أن الـ40 شخصا الآخرين لم يعانوا من أى مشاكل خاصة بالصحة الجنسية، ولم يكن هناك أى اختلاف بين المجموعتين من حيث متوسط العمر، الوزن، الطول، وعادات التدخين، أو مستويات هرمون التيستوستيرون.

وأضاف الباحثون أن أولئك الذين عانوا من مشاكل فى الانتصاب يستخدمون الهاتف المحمول لأكثر من 8 ساعات يومياً مقارنة بـ1.5 ساعة فقط فى اليوم للرجال الذين لم يعانوا من العجز الجنسى.

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