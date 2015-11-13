حبس تاجر مخدرات 4 أيام بعد ضبطه بحوزته 5 طرب حشيش فى الإسكندرية

قرر المستشار محمد نوار، رئيس نيابة غرب الإسكندرية، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة حيازته كمية من الحشيش.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، معلومات وصلت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب، تفيد قيام "على ض ع م" 19 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصة الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته "5 " طرب لمخدر الحشيش تزن حوالى 1250 جراما، أثناء تواجده بدائرة القسم، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، تحرر المحضر جنايات قسم برج العرب لسنة وجار العرض على النيابة.

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