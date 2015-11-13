ضبط 30 "فرش حشيش" بحوزة تاجر مخدرات فى إمبابة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على أحد أكبر تجار المواد المخدرة بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة، وأفادت التحريات أن المتهم حول مسكنه إلى مخزن لمخدر الحشيش.

بإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته 30 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد هيثم سكر رئيس مباحث نقطة المنيرة الغربية بإمبابة تفيد بإتجار "ا.م" بالمواد المخدرة، وأنه يستعد لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه، فتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه.

بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين له وفور وصوله إلى مسكنه ألقى الرائد هيثم سكر القبض عليه وضبط بحوزته 30 فرش حشيش.

بمواجهته أمام العقيد ايهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.