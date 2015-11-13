مباحث القاهرة تضبط 10 تجار مخدرات قبل ترويجهم الأقراص المخدرة والحشيش

وجهت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية المشهور عنهم الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد إحباط محاولاتهم ترويج المخدرات على عملائهم، ونجحت الحملات فى ضبط 10 تجار مخدرات قبل ترويجهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت قرابة 605 أقراص.

جاء من بين أبرز المتهمين تمكن النقيب عمر حمودة معاون مباحث قسم شرطة الزاوية، من ضبط كل من "محمود خ ع" 21 سنة، عاطل، و"وجيه ع ح" 28 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 150 جراما بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10411 لسنة 2015م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب محمد عادل معاون مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط "أحمد ر ع" 28 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 90 جراما بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6396 لسنة 2015م جنح القسم، كما تمكن النقيب مصطفى الشعبينى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط كل من "محمد ع ح" 26 سنة، عاطل، و"عادل م ص" 23 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 60 جراما، و20 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12406 لسنة 2015م جنح القسم.

ونجح النقيب شريف السماحى معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط كل من "ناجى ص ع" 30 سنة، عاطل، و" على ص ع" 23 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4901 لسنة 2014م الساحل " شهادة زور" والمقضى فيها بالسجن سنة، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جراما بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 48988 لسنة 2015م جنح القسم، وتمكن النقيب عمر زيدان معاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط "عبد الحميد ح ع" 60 سنة، عامل، وبحوزته 270 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10318 لسنة 2015م جنح القسم .

كما تمكن النقيب محمود عبد الله أبو الحسن معاون مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط "حسن ا ح" 28 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4423/23969 لسنة 2012م عين شمس "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، وبحوزته 190 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20450 لسنة 2015م جنح القسم، وتمكن الرائد المعتز بالله حسن معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "إبراهيم ق ا" 29 سنة، عاطل ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3757 لسنة 2010م القاهرة الجديدة أول "سرقة" وبحوزته 125 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10432 لسنة 2015م جنح القسم.