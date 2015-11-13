وزير التموين يبحث إقامة تحالف استراتيجي مع استراليا لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة

عرض كين باستون وزير الزراعة والثروة السمكية بولاية غرب استراليا إقامة تحالف استراتيجي مع مصر في مجالات الزيوت والحبوب وتوفير لحوم الأبقار الاسترالية بأسعار تنافسية لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وزيادة العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في مجال اللوجستيات.

وأكد باستون – خلال لقائه مع وزير التموين التجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، وعدد من المستثمرين والمصدرين الاستراليين – أهمية مصر كشريك أساسي لاستراليا في كافة المجالات باعتبارها دولة محورية في المنطقة، نظرا للمشروعات الاقتصادية الكبرى التي تقوم بها حاليا وهي محور قناة السويس الجديدة ومشروعات الطاقة واللوجستيات، ومنها المركز اللوجستي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في دمياط، بالإضافة إلى أن مصر لديها خبرات طويلة في مجالات اللحوم والحبوب وتطبق معايير الجودة.

وأشاد وزير الزراعة الاسترالي بنجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق منظومتي الخبز والسلع التموينية والقضاء على طوابير الخبز وتوفير الخبز للمواطنين وهي مشكلة كانت تعاني منها مصر عقودا طويلة .. مشيرا إلى أن البنك الدولي وكافة وسائل الإعلام الأجنبية أشادت بهذا النجاح.