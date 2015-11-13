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في ظاهرة نادرة.. ولادة طفلة برأسين في بنجلادش

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في ظاهرة نادرة.. ولادة طفلة برأسين في بنجلادش في ظاهرة نادرة.. ولادة طفلة برأسين في بنجلادش

ولادة طفلة برأسين في بنجلادش

شهدت بنجلادش ولادة فريدة من نوعها، حيث قامت امرأة، بعد عملية ولادة قيصرية، بوضع طفلة برأسين، ليل أمس الخميس.

وتعالج الطفلة التي ولدت برأسين وجسد واحد، في أحد أكبر مشافي “دكا”، بحسب ما أفاد مسؤولون. وحول ردة فعله الأولى أمام مشهد طفلته، قال والدها “ميا جمال”، إنه “صدم” للوهلة الأولى، “فلديها رأسان كاملا النوم، وهي تتناول الطعام من فمين اثنين وتتنفس من أنفيها في آن معاً”، وفقًا لما ذكره موقع “24″ الإماراتي.

وأضاف والد الطفلة: “أحمد الله على أنها وأمها بخير”.

وقد أوضحت الفحوصات الطبية أن الطفلة لديها مجموعة واحدة فقط من الأعضاء الحيوية، وباستثناء أنه لديها رأسان اثنان، فباقي جسدها هو جسد طفلة طبيعية.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الحالة شديدة الندرة حيث لا تتكرر إلا مرة كل خمسين ألف أو مئة ألف ولادة، مؤكدين أن 60 % من هذه الحالات تتوفى بعد فترة قصيرة من الولادة.

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