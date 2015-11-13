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استطلاع| معظم البريطانيين يفضلون الخروج من الاتحاد الأوروبي

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استطلاع| معظم البريطانيين يفضلون الخروج من الاتحاد الأوروبي استطلاع| معظم البريطانيين يفضلون الخروج من الاتحاد الأوروبي

كاميرون

أوضح استطلاع رأي أجراه مركز سرفيشين لصالح حملة تدعو إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 50% من البريطانيين يرغبون في ترك الاتحاد فيما يود 47% الاستمرار في عضويته.

وذكر المركز أن استطلاع الرأي هو الأول منذ  الإعلان عن المطالب المحددة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشأن تغييرات في علاقة بريطانيا بالاتحاد المكون من 28 عضوًا قبل أن يرسل خطابًا رسميًا إلى بروكسل في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويرغب كاميرون في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه وسيطرح الأمر في استفتاء بحلول نهاية 2017 لكنه حذر الاتحاد من أنه قد يدعو إلى خروج بريطانيا منه إذا لم تجد مطالبه “آذانًا صاغية”.

وبحسب رويترز قال المركز الذي أجرى استطلاع الرأي لصالح حملة ليف.إي.يو التي تدعو إلى خروج بريطانيا من الاتحاد إن 53 % بين 2007 أشخاص شاركوا في استطلاع الرأي بين يومي 9 و11 نوفمبر قالوا إنهم يريدون أن تخرج بريطانيا من الاتحاد مقابل 47 % قالوا عكس ذلك. واستثنى المركز من نتائجه أولئك الذين لم يحسموا أمرهم بعد.

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