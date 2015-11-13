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قصص «أجاثا كريستي» بطلة أول دراما رقمية في العالم

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قصص «أجاثا كريستي» بطلة أول دراما رقمية في العالم قصص «أجاثا كريستي» بطلة أول دراما رقمية في العالم

قصص أجاثا كريستي بطلة أول دراما رقمية في العالم

اجتذبت روايات الكاتبة البوليسية أغاثا كريستي أجيالاً من المعجبين منذ بدأت تنشر قبل 95 عاماً بفضل الألغار الغامضة المثيرة التي تقوم على حل ألغاز جرائم القتل، والآن في عالم الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوحية يستهدف تطبيق جمهور العالم الرقمي من خلال سرد قصصها عن طريق رسائل وصور ومقاطع .

ويستند التطبيق الجديد على سلسلة من القصص القصيرة لكريستي تحت عنوان “السيد كوين الغامض” ودشن التطبيق الذي يحمل اسم “السيد كوين” ليصبح أول دراما رقمية من نوعها، نقلاً عن “رويترز”.

وانضمت شركة أغاثا كريستي بروداكشنز إلى شركة تيل لتطبيقات الهواتف المحمولة لوضع شخصية السيد كوين وسيدة المجتمع ساتروايت في إطار عصري.

وبحسب “رويترز”، تبدأ القصة -التي تتحدث فيها الشخصيات مع بعضها بعضاً عن طريق الرسائل النصية على غرار موقع تويتر وعن طريق الصور ومقاطع الفيديو – في حفل بقصر ريفي حيث تعتزم ليدي لورا أن تكشف عن نشاطها التجاري الجديد على الإنترنت.

لكن الأجواء تزداد قتامة سريعاً عندما يتولى السيد كوين التدوين المباشر للحفل بدلا من السيدة ساتروايت ليتحول الحوار إلى الحديث عن انتحار صديق مشترك.

قال كيفن موس مدير القسم التفاعلي في شركة تيل “كل هذه الشخصيات تحكي قصصها على مواقع التواصل الاجتماعي لذا فانك تتلصص على عالمهم فيما تنكشف القصة”.

ويمكن للجمهور المشاركة في القصة عن طريق إضافة التعليقات.

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