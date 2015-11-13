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الليلة| حلمي بكر ضيف عمرو الليثي في أقوى حواراته التليفزيونية

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الليلة| حلمي بكر ضيف عمرو الليثي في أقوى حواراته التليفزيونية الليلة| حلمي بكر ضيف عمرو الليثي في أقوى حواراته التليفزيونية

الإعلامي عمرو الليثي، والملحن حلمي بكر

كتبت : إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الملحن الشهير حلمي بكر، في أقوى حواراته التليفزيونية، حيث يدلي بأقوى التصريحات التليفزيونية عن الوسط الفني والموسيقى المصرية، والتي علمت شعوب العالم الرقي والزوق والإحساس، فضلًا عن تناول ما ألت إليه الأغنية المصري، كما سيتحدث عن أشهر الأصوات الغنائية في على مر العصور، والفرق بين ابداع عمالقة الغناء والتلحين في الماضي والحاضر .

تتناول الحلقة أسرار تذاع لأول مرة عن حياته ونشأته فهو من مواليد حي حدائق القبة بالقاهرة لأب يهوى الموسيقى،  ويذكر أن تخرج “بكر” في المعهد العالي للموسيقى العربية، وعمل كمدرس موسيقى عقب تخرجه بإحدى المدارس الحكومية، وفي هذه الآونة التحق بالقوات المسلحة المصرية لأداء الخدمة العسكرية ، وكان “بكر” مشهورًا في كتيبته العسكرية بعشقه للموسيقى.

ويكشف “بكر”، عن الانطلاقة الحقيقية له فى مجال التلحين، حيث تصادف أن جاءت المطربة الراحلة “وردة”، لإحياء إحدى حفلات القوات المسلحة، فاستمعت لبعض ألحانه فأعجبتها، وصممت على تقديمه إلى “محمد حسن الشجاعي”، مدير الإذاعة المصرية في تلك الفترة.

 وكانت أول أغنياته كملحن هي “كل عام وأنتم بخير”، للمطرب “عبداللطيف التلباني”، ليتوالى تلحينه لكبار المطربين في مصر والعالم العربي، حيث بلغ الرصيد الفني لحلمي بكر حوالي 1500 لحن موسيقى، فضلًا عن تلحينه حوالي 48 مسرحية غنائية، من أشهرها ” سيدتي الجميلة – حواديت – موسيقى في الحي الشرقي “، كما قدم “بكر” روائع الموسيقى التصويرية لعددٍ من الأفلام منها ” الزوج العازب – حب وكبرياء – لمن تشرق الشمس “، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات و فوزاير ” ألف ليلة وليلة – الخاطبة – وأم العريف ” .

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