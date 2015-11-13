إحباط تهريب طن حشيش داخل حاوية تفاح عبر ميناء شرق بورسعيد

نجح رجال هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد، بالتنسيق مع المسئولين بجمارك بورسعيد، من توجيه ضربة موجعة لتجار المخدارات، حيث تمكنوا من ضبط كمية تقدر بحوالى طن من مخدر الحشيش قبل دخول البلاد عبر ميناء شرق بورسعيد داخل إحدى الحاويات القادمة من سوريا، والتى تحتوى على كمية من التفاح لصالح أحد كبار تجار المخدرات بمصر.

وتبين من التفتيش وضع الحشيش مغلفا داخل أقفاص التفاح، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

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