مقتل البريطانى محمد أموازى "سفاح داعش" فى غارة أمريكية بسوريا

أعلن المرصد السورى مقتل البريطانى محمد أموازى المعروف بـ "سفاح داعش" فى غارة أمريكية، وذلك وفق ما نقلت قناة العربية فى خبر عاجل.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شنت غارة جوية استهدفت البريطانى محمد أموازى المعروف باسم "الجهادى جون" فى سوريا، حيث قال مصدر عسكرى أمريكى بارز إن ثمة درجة عالية من اليقين بأن "الجهادى جون" قد قتل فى الغارة.

واشتهر أموازى بظهوره فى مقاطع مصورة بثها تنظيم داعش الإرهابى لعمليات إعدام رهائن غربيين ذبحا، ويعتقد أن شخصا آخر، على الأقل، كان موجودا فى السيارة التى استهدفتها الغارة الأمريكية فى مدينة الرقة، معقل التنظيم.

- أمريكا تشن ضربة جوية على مدينة الرقة فى سوريا تستهدف ذباح داعش

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