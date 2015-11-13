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بالصور.. "القومى لرعاية أسر الشهداء" يسلم وحدات سكنية لمصابى العجز الكلى

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بالصور.. "القومى لرعاية أسر الشهداء" يسلم وحدات سكنية لمصابى العجز الكلى بالصور.. "القومى لرعاية أسر الشهداء" يسلم وحدات سكنية لمصابى العجز الكلى
سلم المستشار سيد أبوبيه، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عقود الوحدات السكنية لمصابى الثورة أصحاب العجز الكلى بمدينتى أكتوبر وبدر.

وأكد سيد أبو بيه، فى تصريحات له، أنه سلم العقود لكل من المصاب محمد ربيع محمد أحمد، والمصاب عبدالهادى فرج عبدالهادى، والمصابين بالعجز وذلك بمساحة 63 مترا، حيث تم تسليم الأول بمدينة أكتوبر والثانى بمدينة بدر، مشيرا إلى أن إجمالى من تم تسليمهم الوحدات السكنية وصل لـ43 مصابا من إجمالى 63 وحدة سكنية مخصصة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص 63 وحدة سكنية لمصابى العجز الكلى بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بمدن "أكتوبر ومدينة بدر وبرج العرب والوادى الجديد والعبور والعاشر من رمضان والصالحية والفيوم".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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