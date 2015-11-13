قوات البيشمركة تسيطر بالكامل على مركز قضاء سنجار في العراق

أعلن مصدر في قوات البيشمركة الكردية اليوم الجمعة أن قوات البيشمركة تمكنت من السيطرة بالكامل على مركز قضاء سنجار (شنكال) غرب الموصل بالعراق.

وقال اشتي كوجر احد قادة قوات البيشمركة في شنكال لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) ان" قوات البيشمركة تخوض منذ صباح امس معارك في الشوارع مع مسلحي تنظيم داعش الارهابى

وتابع ان القوات استطاعت فرض السيطرة على مركز قضاء شنكال بشكل كامل... موضحا ان قوات البيشمركة سيطرت قبل قليل على مبني "قائم مقامية" قضاء شنكال والفرع 17 للحزب الديمقراطي الكردستاني وسط المدينة.

وأضاف أنه تمت السيطرة على مخازن القمح (سايلو شنكال) وتم رفع اعلام كردستان فوق تلك المباني فضلا عن استعادة حي النصر شرق مركز المدينة".

واشار الى أنه "لم يبق داخل مركز المدينة سوى عدد من الانتحاريين في الوقت الذي تواصل القوات التقدم من اربعة محاور الى مركز المدينة".

من جانبه قال قاسم سمير قائد قوات البيشمركة الايزيديين في شنكال لـ (د.ب.أ) ان انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم شمال مركز المدينة اسفر عن مقتل ثلاثة افراد من البيشمركة الايزيديين وجرح خمسة اخرين".

وشارك في عملية تحرير شنكال منذ صباح امس الخميس 7500 مقاتل من قوات البيشمركة بالإضافة الى مشاركة فوج (الشمس) للنساء الايزيديات التابعة لوزارة البيشمركة في اقليم كردستان .

ولا يزال تنظيم داعش يسيطر على حوالي 10 قرى ومجمعات جنوب وغرب مركز شنكال جميعها تعود للكرد الايزيدين ومنها قرية كوجو التي تم ابادتها في السنة الماضية من قبل التنظيم .