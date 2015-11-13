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استشهاد فلسطينى متأثرًا بجراحه فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى أمس

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استشهاد فلسطينى متأثرًا بجراحه فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى أمس استشهاد فلسطينى متأثرًا بجراحه فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى أمس
أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، باستشهاد فلسطينى متأثرًا بجروح قد أصيب بها أمس خلال مواجهات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى شمال شرقى الخليل.

وعلى جانب آخر، أرجأ رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين زيارته المقررة إلى البرلمان الأوروبى فى بروكسل والتى كانت مقررة فى 2 ديسمبر المقبل، احتجاجًا على قرار الاتحاد الأوروبى بوضع ملصق المنشأ على المنتجات الواردة من المستوطنات اليهودية فى القدس الشرقية الأراضى الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك لتمييزها عن تلك الآتية من إسرائيل.
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