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وكيل أوقاف الإسكندرية يشدد على مواجهة التطرف وضبط الخطاب الدينى

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وكيل أوقاف الإسكندرية يشدد على مواجهة التطرف وضبط الخطاب الدينى وكيل أوقاف الإسكندرية يشدد على مواجهة التطرف وضبط الخطاب الدينى
شدد الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية، فى اجتماعه مع الدعاة والأئمة على ضرورة مواجهة التطرف والعنف وضرورة التصدى لأصحاب الأفكار المتشددة ومواجهة التطرف بالاعتدال والتوسط ومواجهة العنف بالإسلام وسماحته.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، على مسؤلية الجميع أمام الله والوطن عن المساجد، وأنه لابد من تكاتف الجميع حتى تعلوا كلمة الإسلام الراقية، مشيراً إلى أن الدعاة على الحق وأصحاب دعوة وأن الفكر المستنير هو أهم ما يتصفون به.

وطالب "نسيم" الدعاة بضرورة التصدى للفساد المالى داخل المساجد بكل حزم وقوة، ووعد الائمة بتطهير المساجد من أية صناديق تبرعات غير قانونية وطالبهم بالتعاون مع الوزارة فى تنفيذ سياستها وإحكام قبضتها على المساجد.

ونوه وكيل وزارة الأوقاف خلال اجتماعه بضرورة ضبط الخطاب الدعوى والالتزام الكامل بالخطبة الموحدة التى وضعتها الوزارة، مطالبا بزيادة الجهد خلال الفترة القادمة.

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