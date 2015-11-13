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بروتوكول تعاون بين التعليم وجامعة أسوان لتدريب المعلمين واستغلال المعامل

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بروتوكول تعاون بين التعليم وجامعة أسوان لتدريب المعلمين واستغلال المعامل بروتوكول تعاون بين التعليم وجامعة أسوان لتدريب المعلمين واستغلال المعامل
صرح محمد عبده حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه تم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم وجامعة أسوان، لاستخدام جامعة أسوان كبيت خبرة لخدمة العملية التعليمية فى التربية والتعليم عن طريق تدريب معلمى العلوم والرياضيات فى كلية العلوم لتدريس المادة باللغة الإنجليزية.

كما نص البروتوكول، على استغلال معامل كلية العلوم لإجراء بعض التجارب التى لايوجد لها مواد كيميائية فى معامل المدارس، والاستعانة بأساتذة كلية الخدمة الاجتماعية لحل بعض مشكلات المديرية مثل (العنف المدرسى والتحرش والتسرب الطلابى والتأخر الدراسى بين الطلاب) وكذلك القيام برحلات علمية للجامعة للتعرف على الحياة الجامعية.

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