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مصر إيران للغزل: تأجيل صرف الأرباح بسبب "تقفيل" الميزانية

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مصر إيران للغزل: تأجيل صرف الأرباح بسبب "تقفيل" الميزانية مصر إيران للغزل: تأجيل صرف الأرباح بسبب "تقفيل" الميزانية

كتب : نحمد الدعدع منذ 20 دقيقة

أكد غريب صقر، مدير إدارة الحركة بشركة إيران للغزل والنسيج، أن أعمال اختتام الميزانية للعام 2012 / 2013 و"تقفيلها" دفع إدارة الشركة إلى تأجيل صرف أرباحهم وحوافزهم السنوية حتى 10 يوليو القادم، لكن العاملين واجهوا ذلك بإضراب أول أمس للوردية الثانية بفرع الشركة بالسويس، حيث كانت الإدارة أكدت أن الصرف سيتم يوم 18 يونيو.

وأضاف صقر أن الشركة كانت تصرف الحوافز السنوية كل عام في يونيو، غير أنها قامت بالصرف العام الماضي في 14 يوليو، مشيرا إلى مشروعية مطالبة العمال بصرف الحوافز السنوية، بالإضافة إلى زيادة حافز وبدل وردية الليل، والذي كان يصرف بواقع 3 جنيهات ليرتفع إلى 7 جنيهات منذ العام الماضي، وزيادة بدل الوجبة من 90 جنيها لتصبح 210 جنيه، مطالبا الشركة بفتح حوار مع العمال وبحث ومناقشة مطالبهم العادلة.

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