انقطاع المياه بالعاشر من رمضان السبت والأحد لصيانة الخطوط الرئيسية

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أنه سيتم انقطاع مياه الشرب عن المدينة بأكملها، يومى السبت والأحد، بسبب إجراء أعمال الصيانة الخاصة بالخطوط الرئيسية بالمدينة.

وأضاف "النجار" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن انقطاع المياه سيكون بداية من الساعة الثانية صباحًا وحتى السابعة والنصف من صباح اليوم التالى، وعلى المواطنين ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه اللازمة فى هذه الفترة، منعًا لتعطل مصالحهم.

>