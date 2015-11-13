أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انقطاع المياه بالعاشر من رمضان السبت والأحد لصيانة الخطوط الرئيسية

Google+ Print
انقطاع المياه بالعاشر من رمضان السبت والأحد لصيانة الخطوط الرئيسية انقطاع المياه بالعاشر من رمضان السبت والأحد لصيانة الخطوط الرئيسية
أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أنه سيتم انقطاع مياه الشرب عن المدينة بأكملها، يومى السبت والأحد، بسبب إجراء أعمال الصيانة الخاصة بالخطوط الرئيسية بالمدينة.

وأضاف "النجار" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن انقطاع المياه سيكون بداية من الساعة الثانية صباحًا وحتى السابعة والنصف من صباح اليوم التالى، وعلى المواطنين ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه اللازمة فى هذه الفترة، منعًا لتعطل مصالحهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365