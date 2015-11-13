«الصريطي» : أثق في قدرة المصريين على تجاوز الأزمات

كتب :عمر شوقي

قال الفنان سامح الصريطي، خلال مشاركته في مسيرة السلام بمدينة شرم الشيخ، إن مشاركة مفكرين وسياسيين ورياضيين وفنانيين في فعاليات شرم الشيخ، لدعم السياحة، بعثت برسالة للعالم أجمع أن المدينة لم ولن تنطفئ أبدًا، وأن مصر بخير وستظل بخير، رُغم كافة المحاولات الخارجية للتشهير بسمعة مصر الدولية.

وأضاف ” الصريطي “، أن كافة محاولات الوقيعة بين الشعب وقياداته باءت بالفشل، مؤكدًا على ثقته في مقدرة الشعب المصري على الفتك بأية محاولات لتمزيقه وتشتيته، مشددًا على إيمانه بقدرة المصريين على تجاوز المحنة الحالية .