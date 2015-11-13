مجدي كامل: زيارتنا لشرم الشيخ رسالة للدول التي أجلت رعاياها

شرم الشيخ – عمر شوقي

قال الفنان مجدي كامل، إنه جاء إلي مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة والرد علي الهجمة التي تبنتها عدد من الدول بإجلاء رعاياها وعدم السماح لهم بدخول مصر، مضيفا أن وجود وفد من الفنانيين والرياضيين رسالة شديدة اللهجة لهذه الدول.

ودعا “كامل”، في تصريحات خاصة لوكالة “أونا”، الجامعات والمؤسسات التعليمية بإطلاق الرحلات إلي محافظات مصر التي تمتلك أفضل المعالم السياحية في العالم.

وطالب “كامل” منتجي الأعمال الفنية بضرورة استغلال معالم مصر السياحية والاستفادة منها في الأعمال الفنية.

وناشد الحكومة بإتاحة المجال وإعطاء كافة التسهيلات لصناع الأعمال الفنية، مما سينعكس بالإيجاب علي السياحة بسبب نسب مشاهدة الأعمال الفنية المصرية في دول الوطن العربي.