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مقتل 6 مسلحين من الحوثيين وقوات صالح في قصف لطيران التحالف بمحافظة شبوة

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مقتل 6 مسلحين من الحوثيين وقوات صالح في قصف لطيران التحالف بمحافظة شبوة مقتل 6 مسلحين من الحوثيين وقوات صالح في قصف لطيران التحالف بمحافظة شبوة

أكدت مصادر في المقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، بمقتل ستة مسلحين من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في قصف شنه طيران التحالف العربي على مواقع لهم بمحافظة شبوة 474/ كيلومترا شرق العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن ستة مسلحين من الحوثيين وقوات صالح قتلوا في قصف استهدف مواقع لهم في منطقة عقبة القندع بمديرية بيحان، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من الموقع بكثافة.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الغارات تزامنت مع استمرار المواجهات المسلحة بين الحوثيين مسنودين بقوات صالح من جهة، والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في وادي نحر ومنطقة النقوب عسيلان، وبالقرب من اللواء 19منذ مساء أمس الخميس.

واوضحت المصادر، أن طيران التحالف العربي بقيادة يساند رجال المقاومة للتقدم نحو مواقع الحوثيين وقوات صالح من خلال شن غارات مكثفة على مواقع تمركز الأخيرين واستهداف أي تعزيزات مسلحة لهم.

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مصر 365

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