ميشال سليمان للبنانيين بعد تفجير بيروت: لاتعولوا على الخارج لحل أزمتكم

أكد الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان "أن التفجير الإرهابى الذى تسلل إلى ضاحية بيروت الجنوبية، أصاب بشظاياه جميع اللبنانيين"، مشددا على ضرورة اعتبار الشهداء، شهداء كل لبنان، بعيدا عن أى تطييف أو مذهبة أو تحزيب".

ودعا فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اللبنانية "فى هذه المناسبة الأليمة، إلى عدم الاتكال على الخارج وتأمين المظلة اللبنانية اللبنانية لتفويت الفرصة على الإرهابيين، وهذا ما يحتاج إلى المزيد من التضامن والمزيد من الوعى والمزيد من التضحيات وتخطى الشخصانية، فى سبيل المصلحة الوطنية العليا، كونها كانت وستبقى الأهم"، مؤكدا "أن عودة المؤسسات إلى طبيعتها، تبدأ من القصر الجمهورى، لأن رأس السلطات كفيل بتحمل أوجاع الجسد اللبنانى، فهل من الجائز الاستمرار بتغييبه؟".

وقال: "إنه يتوجه إلى اللبنانيين عموما وذوى الشهداء على وجه التحديد، بأحر التعازى، راجيا أن يشكل استشهادهم جسر العبور إلى لبنان المنتصر على الإرهاب. هكذا كان لبنان دائما وهكذا سيبقى".