«كيري»: سياسات بشار الأسد سبب ظهور داعش

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن ظهور تنظيم (داعش) يرجع إلى السياسات التي اتبعها النظام السوري وهو ما يفسر لماذا وصف الرئيس السوري بشار الأسد إنه “مغناطيس للإرهاب”.

> وأضاف كيري ـ في كلمة ألقاها بمعهد السلام الأمريكي في واشنطن ـ أن الشعور بالكراهية لبشار دفع آلاف من السوريين إلى صفوف داعش، بينما الخوف من تنظيم (داعش) من ناحية أخرى جعل بعض الجماعات السورية تشعر بأنه ليس هناك أي خيار سوى دعم النظام السوري.

> وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط وصف كيري العلاقة بين بشار وداعش بـ”التكافلية” .. مشيرًا إلى أن كل منهما يعتمد على الآخر، وموضحا أن الرغبة في الفرار من كل من بشار و(داعش) تفسر أزمة اللاجئين الهائلة التي تواجه العالم اليوم.

> وأكد أن العلاقة بين بشار و(داعش) هي أحد الخصوصيات الواضحة للصراع الدائر حاليًا في سوريا، إذ أنه نادرا ما يستهدف أي منهما الآخر، بل على العكس هناك صفقات تتم بينهما بما في ذلك بيع وشراء النفط.