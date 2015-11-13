وزيرة الهجرة تصل القاهرة بعد جولة في الكويت والإمارات والبحرين

وصلت مطار القاهرة الدولي نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عائدةٍ على رأس وفد من البحرين عقب جولة خليجية، والتي استغرقت 6 أيام، وشملت زيارة ” الكويت – الإمارات – البحرين “، لحث المصريين على المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية .

والتقت “مكرم”، خلال زيارتها للكويت مع كبار المسئولين هناك، للاطمئان على حقوق المواطن المصري، الذي توفى مؤخرًا في الكويت أثناء مشاجرة، ومتابعة نتائج التحقيقات، بينما قامت خلال زيارتها للإمارات والبحرين، والتي رافقها خلالها اللواء “رفعت قمصان”، مستشار رئيس الوزراء للإنتخابات، بلقاء الجاليات المصرية في البلدين، وحثهم على المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات، والرد على أسئلتهم بشأن العملية الانتخابية .

ويذكر أن الوزيرة، قامت قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بجولة شملت زيارة ” الكويت – الأردن – وأستراليا “، بهدف حث الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات .