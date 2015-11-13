الرجال المصابون بألزهايمر أكثر عرضة للإصابة بنزيف المخ من النساء

حذر فريق من العلماء الأمريكيين من أن الأشخاص الذين يمتلكون جين الألزهايمر ترتفع بينهم فرص واحتمالات الإصابة بنزيف فى المخ بين الرجال والنساء على حد سواء.

وأوضح العلماء أن نزيف أنسجة المخ، ولو فى بقعة صغيرة جدا منه يسبب أضرارا كبيرة فى جميع أنحاء المخ من بينها فقدان الذاكرة، حيث توصل العلماء إلى أن الجين (ApoE4) له تأثيرات مختلفة على الرجال والنساء فى تشخيص الضعف الإدراكى المعتدل والألزهايمر.

وقال الباحث "كاليب فينش"- وهو طبيب متخصص فى جامعة جنوب /كاليفورنيا/ الأمريكية وأستاذ علم الشيخوخة المشرف على تطوير الأبحاث- "من المهم دراسة الفوارق القائمة على الجنس فيما يتعلق بمرض الألزهايمر، لأن النساء يعشن أطول من الرجال، كما تبين هذه الدراسة، أن المرض يمكن أن يؤثر بشكل مختلف".

فقد قام العلماء بفحوص سرية على أكثر من 658 مشاركا فى الدراسة، تراوحت أعمارهم ما بين 48 إلى 91 عاما فى الولايات المتحدة وكندا.

وتوصل العلماء إلى أن جين (ApoE4) الذى يحمله الرجال يضاعف من الضعف الإدراكى بينهم بمعدلات متوسطة وبمعدلات الضعف لمرض الألزهايمر مقارنة بالنساء.