أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الرجال المصابون بألزهايمر أكثر عرضة للإصابة بنزيف المخ من النساء

Google+ Print
الرجال المصابون بألزهايمر أكثر عرضة للإصابة بنزيف المخ من النساء الرجال المصابون بألزهايمر أكثر عرضة للإصابة بنزيف المخ من النساء
حذر فريق من العلماء الأمريكيين من أن الأشخاص الذين يمتلكون جين الألزهايمر ترتفع بينهم فرص واحتمالات الإصابة بنزيف فى المخ بين الرجال والنساء على حد سواء.

وأوضح العلماء أن نزيف أنسجة المخ، ولو فى بقعة صغيرة جدا منه يسبب أضرارا كبيرة فى جميع أنحاء المخ من بينها فقدان الذاكرة، حيث توصل العلماء إلى أن الجين (ApoE4) له تأثيرات مختلفة على الرجال والنساء فى تشخيص الضعف الإدراكى المعتدل والألزهايمر.

وقال الباحث "كاليب فينش"- وهو طبيب متخصص فى جامعة جنوب /كاليفورنيا/ الأمريكية وأستاذ علم الشيخوخة المشرف على تطوير الأبحاث- "من المهم دراسة الفوارق القائمة على الجنس فيما يتعلق بمرض الألزهايمر، لأن النساء يعشن أطول من الرجال، كما تبين هذه الدراسة، أن المرض يمكن أن يؤثر بشكل مختلف".

فقد قام العلماء بفحوص سرية على أكثر من 658 مشاركا فى الدراسة، تراوحت أعمارهم ما بين 48 إلى 91 عاما فى الولايات المتحدة وكندا.

وتوصل العلماء إلى أن جين (ApoE4) الذى يحمله الرجال يضاعف من الضعف الإدراكى بينهم بمعدلات متوسطة وبمعدلات الضعف لمرض الألزهايمر مقارنة بالنساء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365